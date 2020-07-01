Demiryolu tünellerinde kot düşürme çalışmaları başladı

Bölge Müdürlüğü, Afyon-Karakuyu demiryolu hattında tünel içi yüksekliklerin artırılması amacı ile balast eleme çalışmalarına başladı.

Bölge Müdürü Adem Sivri, teknik heyet ile Tınaztepe-Kocatepe istasyonları arasında oto ve yaya incelemesi yaparak tünel eleme çalışmalarını ziyaret etti. Demiryolu bakım ekiplerinden bilgi alan Sivri, çalışmalarda önce emniyet prensibini vurguladı.

Çalışmalarda, balast eleme makinesi, balast regülatör makinesi marifeti ile tünellerde kot düşürülmesi hedefleniyor.