İhlas Haber Ajansı

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Denetime takılan 63 motosiklet sürücüsüne yaklaşık 85 bin lira ceza kesildi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde polis ve jandarma tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ve jandarma tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren denetimde 63 motosiklet sürücüsüne yaklaşık 85 bin lira ceza yazıldı.


Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan motosiklet sürücülerinin evrak, kask ve trafiğe uygunluğu denetlendi. Denetimi polisler ile jandarma trafik timleri ortaklaşa düzenledi. Yaklaşık 4 saat süren denetimde 63 motosiklet sürücüsüne yaklaşık 85 bin lira ceza yazıldı.


İlçede huzur ve güvenliğin sağlanması ve kazalarının önlenmesi, sürücülerin trafik kural, yasaklarına ve kısıtlamalarına uygun motosiklet kullanmaya yöneltilmesi amacıyla yürütülen denetimlerde 120 motosiklet denetlendi. Trafiğe uygun olmayan 12 motosiklet ise trafikten men edilerek çekici yardımı ile otoparka çekildi.

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