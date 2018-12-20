Deniz Feneri Derneği yetkililerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret

Deniz Feneri Derneği yetkilileri Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Deniz Feneri Derneği yetkilileri ziyarette, Başkan Bozkurt'a Deniz Feneri Derneği'ne yaptığı katkılardan dolayı bir plaket takdim etti. Ziyarete Deniz Feneri Başkan Vekili Recep Koçak, Dernek Yetkilisi Doğan Selçuk ve Deniz Feneri Yardım Programının Ramazan Abisi katıldı. Deniz Feneri Derneği yetkilileri Başkan Bozkurt'a katkılarından dolayı plaket takdim ederek, gönülden teşekkürlerini sunduklarını ifade etti.

Başkan Recep Bozkurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; ”Deniz Feneri Derneği yetkililerinin nazik daveti için kendilerine gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Konu yardım olunca bizler her zaman hazırız. Şuhut Belediyesi olarak yardım faaliyetleri öncelikli konularımızın başında geliyor. Belediyemiz olarak bundan sonra da yardım faaliyetlerimiz artarak devam edecektir inşallah. İhtiyaç sahiplerinden alacağımız hayır duaları bizim için paha biçilmez bir değerdir. Bu sebepten dolayı Deniz Feneri Derneği'nin Şuhut ilçemizde bundan sonra yapacağı faaliyetler ve organizasyonlar için şimdiden teşekkürlerimi canı gönülden sunuyorum” dedi.

Karşılıklı bilgi alışverişleri neticesinde çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaret sona erdi.