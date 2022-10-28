Denizli'de çalınan konteynır Afyon'da bulundu

Denizli'de çalınan konteyner polisin başarılı takibi ile Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Denizli'de çaldığı konteynerleri İstanbul'da bir şahsa satan ve tırla göndermek üzereyken çalınan konteynerler Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati ve takibi ile yakalandı. Dinar polisi tarafından bulunan çalınan konteynerler sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.