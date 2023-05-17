Deprem bölgesi için harekete geçtiler

Fethibey Ortaokulu öğrencileri deprem bölgesinin yaralarını sarmak için harekete geçti. 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)' çerçevesinde Fethibey Ortaokulu ile kardeş okul seçilen Kahramanmaraş Güzelyurt Nacarlar Ortaokulu'na yardım faaliyeti düzenlendi. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez de katıldı.