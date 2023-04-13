İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremde görev alan personele başarı belgesi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü depremin ilk gününden beri gece gündüz demeden sahada faaliyet gösteren müftülük personeline "Başarı Belgesi" takdim etti.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü depremin ilk gününden beri gece gündüz demeden sahada faaliyet gösteren müftülük personeline "Başarı Belgesi" takdim etti.


Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın tensipleriyle, deprem bölgesinde manevi danışmanlık ve din hizmeti için görev alan müftülük personeline İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından "Başarı Belgesi" takdim edildi. İl Müftüsü Kazancı, üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek, "Rabbim vatanımızı, milletimizi her türlü afadlardan muhafaza eylesin" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.