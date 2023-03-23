Depremde hayatını kaybedenler için fidan diktiler

Okul Müdürü Mehmet Aksoy öncülüğünde öğretmen ve öğrenciler fidan dikimi gerçekleştirdi. Fidan dikimi ile ilgili konuşan Aksoy, “Ormanlarımız bizim için çok önemli. Toplumumuz için gençlerimiz ne kadar önemliyse ülkemizin toprakları için fidanlar o kadar önemlidir. Bugün rahat bir nefes alıyorsak, uçuşan kelebekler böcekler görebiliyorsak bunların olmazsa olmazı ağaçtır. Deprem bölgesinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim” dedi.