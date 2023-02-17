İhlas Haber Ajansı

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Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlar için Afyonkarahisar’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlar için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı.


Afyonkarahisar'ın tüm camilerinde cuma namazı sonrası Kahramanmaraş depreminde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Hep birlikte saf tutan vatandaşlar gıyabi cenaze namazının ardından depremzedeler ve depremde hayatını kaybedenler için hep birlikte el açıp dua ettiler.

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