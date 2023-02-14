Depremzede çocuklar Afyonkarahisar'da mutluluk kervanına katıldı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, 'Mutluluk Kervanı' projesi kapsamında kentte öğrenci yurtlarına yerleştirilen depremzede çocukların aileleri ile bir araya geldi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “Mutluluk Kervanı” Projesi kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu Tınaztepe öğrenci yurduna yerleştirilen depremzede vatandaşların anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklara yönelik bir haftalık program hazırlandı. Pprogramda kent merkezinde bulunan gönüllü öğretmenler görev aldı. Milli Eğitim müdürü Sünnetci'de çocuklarla kucaklaşarak oyunlar oynadı.