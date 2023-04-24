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Depremzede Çocuklarla Frig Vadisi gezdi

Afyonkarahisar’da öğrenci yurtlarında misafir edilen depremzede ailelerin çocukları bayramda Frig Vadisi’ni gezdi.

Afyonkarahisar'da öğrenci yurtlarında misafir edilen depremzede ailelerin çocukları bayramda Frig Vadisi'ni gezdi.


"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime sahip çıkıyorum" (ÇEDES) projesi çerçevesinde Afyonkarahisar İl Müftülüğü KYK'larda görevlendirilen manevi rehber eşliğinde Frig vadisi gezisi düzenlendi. Geziye katılan çocuklar tarihi yerleri gezerek eğlenceli vakit geçirdi.


Geziden duydukları memnuniyeti dile getiren depremzede çocuklar geziyi düzenleyen ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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