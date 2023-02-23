Depremzede kadın ve çocuklara ücretsiz saç kesimi ve cilt bakımı hizmeti^

Afyonkarahisar'daki kadın kuaförleri öğrenci yurtlarında konaklayan depremzedelere ücretsiz saç kesimi ve cilt bakımı yaptı.

Deprem felaketinden dolayı Afyonkarahisar gelen depremzede kadın ve çocuklara Berberler ve Kuaförler Odası üyesi 65 kadın kuaför ücretsiz saç kesimi yaparak, cilt bakımı yaptılar. KYK'ya ait Tınaztepe ve Çiğiltepe Öğrenci Yurtlarında kalan depremzede kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 400 kişiye verilen hizmettin ilerleyen dönemlerde de devam edeceği kaydedildi.