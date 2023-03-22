Depremzede öğrenciler için kitaplık oluşturuldu

Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda yürütülen Mutluluk Kervanı Projesi kapsamında depremden etkilenen ve Afyonkarahisar'da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda ikamet etmeye başlayan öğrenciler için kitaplık oluşturdu.

Kampanyada Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencileri, akademik ve idari personelinin bağışladığı kitaplar ön değerlendirme sürecinden geçtikten sonra yaş gruplarına göre tasnif edildi. Akabinde 394 ilkokul, 114 ortaokul ve 116 lise ve üzeri yaş grubuna hitap eden toplam 624 kitabın bulunduğu bir kitaplık ve kitap okuma salonu belirlendi.