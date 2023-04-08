Depremzede, öksüz ve yetim çocuklar oruçlarını açıp, animasyonla eğlendiler

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde depremzede, öksüz ve yetim çocuklara yönelik iftar programı gerçekleştirildi. Oruçların açılmasının ardından çocuklar için çeşitli animasyonlar gerçekleştirildi.

Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sandıklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı katkılarıyla ilçede ki depremzede, öksüz ve yetim çocuklara iftar programı düzenledi. Öğretmen Evinde düzenlenen Kaymakam Mehmet Sülün'ün de katıldığı iftar yemeği sonrası programda Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından alınan oyuncak ve eğitim materyaller çocuklara hediye edilirken, maskot ve palyaço kıyafetli öğrenciler tarafından animasyon gösterisi gerçekleştirildi.