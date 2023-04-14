Depremzedeler üzerinden vurgun yapmışlardı 7 kişi tutuklandı

Depremzedelere yardım toplama bahanesiyle vurgun yapan ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan 'Tavşanlar çetesi'nin 7 üyesi tutuklandı.

Afyonkarahisar merkezli Konya ve Adana'da yapılan operasyonda örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen şahısla birlikte gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, gıda sahteciliği" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak Konya ve Adana illerinde operasyon yapılarak yakalanan Osman T., Hasan B., Oğuzhan T., Neriman U., Berzan Osman B., İsmail Ç. ve Osman T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.T., isimli şahıs ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.