“Dersimiz Jandarma” projesi uygulandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 'Dersimiz Jandarma' projesi kapsamında jandarmanın faaliyetleri öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı.

İscehisar Kaymakamlığı bünyesinde, Jandarma Genel Komutanlığının uygulamalarının ve insanüstü çalışmalarının genç nesillere örnek olmasını sağlamak, yurt sevgisi, milli değerlerin pekiştirilmesi, genç nesillerin ufkunda Jandarma sevgisi ve güven duygusu aşılamak amacıyla başlatılan proje, İscehisar ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda uygulandı.

Proje kapsamında; İscehisar Atatürk İlköğretim okulu, Seydiler ilkokulu ve Seydiler Ortaokulunda jandarma köpek unsurları, jandarma trafik timleri, asayiş timleri ve kadın astsubayların da katılımı ile uygulamalı sunum ve anlatım yapıldı. Bu uygulama ile Jandarma Genel Komutanlığının tarihi, Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadeledeki yeri, teknolojik ve hukuksal gelişimi, sosyal sorumluluk projeleri, vatan ve millet sevgisi, çevre bilinci genç nesillere aktarıldı.