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Derslerini EBA üzerinden takip edebilsin diye tablet hediye edildi

Afyonkarahisar’da bir lise öğrencisine, derslerinden geri kalmaması ve EBA sistemi üzerinden derslerini takip etmesi için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından tablet hediye edildi.

Afyonkarahisar'da bir lise öğrencisine, derslerinden geri kalmaması ve EBA sistemi üzerinden derslerini takip etmesi için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından tablet hediye edildi.


Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA sistemi üzerinden gerçekleşen online derslere katılamayan M.B'ye Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tablet hediye etti. EBA Sistemi üzerinden verilen eğitimin önemine dikkat çeken Başkan Zeybek, M.B'nin eğitimden geri kalmaması gerektiğini söyleyerek tablet gönderilmesi talimatında bulundu. Tablet sürprizi karşısında oldukça mutlu olan M.B ise Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti.

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