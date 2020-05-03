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Destek ödemeleri 65 yaş üstü vatandaşların evine kadar teslim ediliyor

Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamından faz 2 ödemeleri 65 yaş üstü vatandaşların evlerine kadar getirilip teslim ediliyorAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafınsan Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamından faz 2 ödemeleri yapılırken Vefa Destek grubu ekipleri tarafından 65 yaş üstü vatandaşların paraları evlerine kadara götürülerek teslim ediliyor.

Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamından faz 2 ödemeleri 65 yaş üstü vatandaşların evlerine kadar getirilip teslim ediliyor


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafınsan Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamından faz 2 ödemeleri yapılırken Vefa Destek grubu ekipleri tarafından 65 yaş üstü vatandaşların paraları evlerine kadara götürülerek teslim ediliyor. Bu uygulamadan son derece memnun olan 65 yaş üstü vatandaşlar Afyonkarahisar Valiliği bünyesinde oluşturulan ekiplerine teşekkür ettiler.

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