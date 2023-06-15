İhlas Haber Ajansı

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Dev mantarların görüntüsü hayretle karşılandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki yaylalarda çıkan dev mantarlar boyutları ile görenleri hayrete düşürdü.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki yaylalarda çıkan dev mantarlar boyutları ile görenleri hayrete düşürdü.


Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı yaylası civarında bu yıl yağışların fazla olması ile mantarlar bir önceki yıla göre daha fazla büyüdü. Dev mantarlar çevre sakinleri tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bir çok vatandaş pişirmek için mantar topladı. Toplanan mantarların sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafları ise büyük ilgi gördü.

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