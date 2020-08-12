Dever Orgill Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da girdiği kampta sürdüren Antalyaspor’da, yeni transferi Dever Orgill yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.
Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da girdiği kampta sürdüren Antalyaspor'da, yeni transferi Dever Orgill yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da devam ediyor. Kocatepe Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda, Dever Orgill'de yerini aldı. Kırmızı beyazlı ekibin kamp süreci boyunca günlük çift antrenman yapacağı öğrenildi.