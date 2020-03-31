Devlet Hastanesi kontrol edildi

Dr. Serhat Korkmaz, Afyonkarahisar Devlet Hastanesini ziyaret ederek buradaki işleyişi ve alınan önlemleri kontrol etti.

Ziyaret sırasında Dünya ile birlikte ülkede ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele ettiğini belirten Sağlık Müdürü Korkmaz, "Hastanelerimiz, bu zorlu mücadelede en yoğun yerler. Sağlıkçılarımız da en çok çaba gösteren kadroların başında geliyor. Bu yüzden hastanelerimizdeki işleyişin aksamaması, bunun yanında mekanlarımızda hijyen kurallarının titizlikle uygulanması hem çalışanlarımız hem de hastalarımız açısından büyük önem arz ediyor. Şu ana kadar da hem işleyiş açısından hem de temizlik açısından hastanelerimizde ne mutlu ki bir sorunla karşılaşmadık. Bu vesile ile bütün hastane yöneticilerimize ve çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

“Ateşli hastaları hastaneye alıyoruz”

Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz, ayrıca hastane bahçesinde kurulan çadırları da ziyaret etti. Ateşle başvuruda bulunan hastaların Devlet Hastanesi içerisine alınmadan hastane bahçesinde kurulan çadırlarda müdahale edildiğini ve gerektiği takdirde hastaneye alındığını söyleyen Sağlık Müdürü Korkmaz, “Ateşli hastalarımızı gerektiği takdirde hastaneye alıyoruz. Sadece ayaktan basit vakalara burada müdahale ediyoruz” dedi.

Ziyarette 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Dr. Gülsün Ateş Doğan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. K. Gökhan Saçkan ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Duran da hazır bulundular.