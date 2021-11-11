Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne alınan “Göz Biyometri Cihazı”nın tanıtımı yapıldı.

Düzenlenen törene İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi Üyeleri Nurettin Birliktir, İrfan Seçen, Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Duran, başhekim yardımcıları, hastane yönetimi ve göz hastalıkları uzmanları katıldı. Gerçekleşen tanıtımda, Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. İlter İritaş, hastaneye kazandırılan göz biyometri cihazıyla, katarakt ameliyatı olacak hastaların tanı ve teşhislerinde daha kaliteli, daha doğru ve daha hızlı hizmet sunabileceklerini belirterek, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban nezdinde, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi'ne teşekkürlerini ifade etti.