Devrilen tırdaki litrelerce alkol yola döküldü

Kaza Afyonkarahisar, Çay- Sultandağı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki 33 ANB 094 plakalı tır Çay- Sultandağı karayolunda seyir halinde iken Deresenek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yan yattı. Olay sevk edilen sağlık ekipleri hafif yaralanan araç sürücüsünü Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk etti. Tırda dolu ve boş alkol şişlerinin olduğu öğrenildi. Kaza bölgesi drone ile havadan görüntülendi.