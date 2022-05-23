Devriye gezen ekipler çiçek saksısında kenevir buldu

Olay, Sinanpaşa ilçesi Gezler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinanpaşa'nın Gezler köyünde gerçekleştirdiği devriye esnasında Çataltaş mevkiinde bulunan kayalık alanda; içerisinde kenevir bitkisi ekili olduğu değerlendirilen 4 adet çiçek saksısı ile 52 adet pet bardak ve sulama malzemeleri ele geçirdi. Söz konusu kenevir tohumlarını eken şahsın bulunması için çalışma başlatan ekipler U.B. isimli şüphelinin sık sık bölgeye gelip gittiği tespit etti. Ekipler şüpheli şahıs U.B'yi Gezler köyü içerisinde yakaladı. U.B'nin ifadesinde çiçek saksısı ve pet bardaklar içerisine kenevir tohumlarını ektiğini itiraf ettiği belirtildi.

Meydana gelen olay ile ilgili olarak şahıs hakkında adli işleme başlatıldı.