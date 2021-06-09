İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dilenciyi suç üstü yapan zabıta şahsı toplu ulaşım aracına bindirip ilçeden çıkardı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri dilencilere yönelik düzenlediği operasyonda 1 kadını dilenirken yakalarken, ekipler dilenen kadını toplu ulaşım aracına indirip ilçeden çıkardı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri dilencilere yönelik düzenlediği operasyonda 1 kadını dilenirken yakalarken, ekipler dilenen kadını toplu ulaşım aracına indirip ilçeden çıkardı.


Şuhut'ta zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Şuhut Sanayi Sitesi istikametinde düzenlediği dilenci operasyonunda 1 kadın dilenirken suçüstü yapıldı. Yakalanan kadın ardından ekipler tarafından Afyonkarahisar-Şuhut otobüsüne bindirilip ilçeden uzaklaştırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.