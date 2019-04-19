Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'dan Berat Kandili mesajı

Afyonkarahisar'ın Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Nihat Sarı, mesajında; “Ramazan ayının müjdeleyicisi ve dinimizin önemli bir gecesi olan, kurtuluş, af ve arınma manasına gelen berat gecesi, aynı zamanda manevi hayatımızın yıllık muhasebesini yapacağımız, hesap verme şuuruyla suç ve yanlışlardan kaçınarak, Yüce Yaratıcının sonsuz Rahmet ve Merhametine iltica edeceğimiz bir gecedir. Bu gecenin manevi atmosferinde, idrak edeceğimiz dini duyguların yoğunluk kazandığı yardımlaşma dayanışma hislerinin artarak yoğunlaştığı berat kandilinde sevgi barış kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini temenni eder, tüm İslam aleminin berat kandilini kutlarım” ifadelerini kullandı.