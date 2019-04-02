İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'dan Miraç Kandili mesajı

Afyonkarahisar’ın Dinar İlçe Belediye Başkanı Nihat Sarı, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Belediye Başkanı Nihat Sarı, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Sarı, mesajında; “Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Peygamberimiz (S.A.V.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Kandiller yüreklerimizin kin ve nefret duygularının temizlenmesi için bir fırsattır. Bizler bu mübarek günler vesilesiyle dostluklara daha da önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, yapılan hatalarımızı telafi etme yoluna gitmeliyiz. Tüm İslam Âleminin ve Dinarlı hemşerilerimin Miraç Kandilini kutlar ve hayırlara vesile olmasını dilerim” diye belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.