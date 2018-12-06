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Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, mühendislerle yemekte buluştu

Afyonkarahisar’ın Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sebebiyle ilçede bulunan mühendislerle yemekte buluştu.

Afyonkarahisar'ın Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sebebiyle ilçede bulunan mühendislerle yemekte buluştu.


Dinar Belediyesi Suçıkan Park Tesislerinde gerçekleşen yemek programında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Saffet Acar, “Mühendis olmak kolay değil, mühendis bir şehrin, bir beldenin ve bir ilçenin yüzü, gözü dolayısıyla görüntüsüdür. Dinar deprem bölgesi olduğu için geldiğimiz noktada en fazla iş inşaat mühendislerine iş düşüyor. Mutlaka iyi işler yapılıyor. Kimya mühendislerimiz iyi şeyler yapıyor. Gıda mühendislerimiz iyi şeyler yapıyor. Endüstri mühendislerimiz iyi şeyler yapıyor. Dinar'da ben bu kadar mühendisin olduğunu bilmiyordum. Dinar'da mühendis zenginliği var. Cenabı Allah nice sağlıklı, sıhhatli mühendisler gününe diyorum” dedi.


Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, programa katılan mühendislere teşekkür ederek günlerini kutladı.

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