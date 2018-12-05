Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar'ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

Başkan Acar, yayımladığı mesajında; “Yaşamın her alanında yok sayılan kadın, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte önemli siyasi ve sosyal haklar elde etmiş, toplumsal alanda varlığını ortaya koymuştur. Atatürk tarafından birçok batı ülkesinden önce Türk kadınına tanınan bu haklar, Ata'nın kadının toplumdaki yerine verdiği önemin somut göstergesidir. 4 Nisan 1926 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun ile de erkeğin üstünlüğüne dayanan düzene son verilmiştir. Bu kanun sayesinde evlilikte çok eşlilik yasaklanmış, Evlenme ve Miras Hukuku'nda kadın, erkekle eşit hale getirilmiş, boşanma hakkı kadına da tanınmış ve imam nikâhı yerine medenî nikâh şart koşulmuş, evlilik esnasında da sonrasında da kadının ekonomik ve hukuksal güvencesi sağlanmıştır. Böylece Türk aile yapısı ve işleyişi çağdaş, demokratik kurallara dayandırılmıştır. Türk kadınına Seçme ve Seçilme hakkının verilişinin 84. yılında, tüm Türk kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutlarım” dedi.