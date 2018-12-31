Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar'ın yeni yıl mesajı

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Belediye Başkanı Saffet Acar, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Saffet Acar, her yeni yılın iyimserliğin ve umudun yeniden canlandığı, daha iyi bir yaşam yolundaki beklentilerin arttığı yeni umutlar oluşturduğunu belirtti. Başkan Acar, yayımladığı mesajında; “Yeni yılın; ülkemize, tüm insanlığa, Dinar halkına huzur ve güven getirmesini, içeride ve dışarıda, birliğimizin, bütünlüğümüzün, kardeşliğimizin bozulmadığı bir yıl olmasını diliyorum. Tüm Dinarlıların, büyük bir gayretle çalışan mesai arkadaşlarımın, mülkî, askerî ve adlî erkân ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin, yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, yeni yılda hizmet etmekten onur duyduğumuz Dinarımızın değerli insanlarına, mutluluk, sağlık ve başarılar dilerim” dedi.