İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dinar'a üç boyutlu yeni parke

Dinar ilçesindeki Ulu Cami önünde bulunan bölgede yapılan çalışmalar neticesinde üç boyutlu beton parke taştan yeni kaldırım dizayn edildi.


Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar'ın yerinde inceleme yaptığı programa Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, Fen İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçoğlu da eşlik etti. Çok daha güzel bir görünüme kavuşturulan kaldırım ile alakalı olarak konuşan Başkan Acar, “Ulu Cami önünde bulunan kaldırımda yaptığımız çalışma ile o cadde de bir genişleme oldu. Çok geniş olan kaldırımı daraltarak araçların trafikte daha rahat seyretmelerini sağladık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.