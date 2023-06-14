Dinar'da bu yıl ilk kez ekilen kara buğday çiçek açtı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde ekimi gerçekleştirilen kara buğday çiçek açarken, hasadın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ekimi gerçekleştirilen kara buğday çiçek açarken, hasadın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.
Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçede 2023 yılında 2 bin dekarlık bir alana kara buğday ekimi gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, “Türkiye'nin en çok kara buğday (greçka) yetiştiren ilçesi Dinar'da kara buğdaylar çiçek açtı. Sadece 2023 yılı için 2 bin dekarlık alanda yüzde 75 hibeli kara buğday tohumu dağıttık. 1'nci ürün ve 2'nci ürün toplamında ilçemizde bu sene için 4 bin dekar alanda kara buğday yetiştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin kara buğday merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerine yer verildi.