İhlas Haber Ajansı

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Dinar'da çiftçilere yüzde 75 destekli nohut tohumu dağıtıldı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli nohut tohumu dağıtıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli nohut tohumu dağıtıldı.


Dinar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki çiftçilere yüzde 75 hibe destekli 11 bin 800 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtılan tohumların 950 dekar alanda ekimi yapılacağı kaydedildi. İlçede gerçekleştirilen dağıtım törenine Kaymakam Kemal Duru'da katıldı. Törende konuşan Kaymakam Duru, ekimi yapılacak tohumların çiftçilere bereketli olması dileğinde bulunarak, bundan sonraki süreçte de desteğin devam edeceğini ifade etti.

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