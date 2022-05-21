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Dinar'da çocuk koruma ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde çocuk koruma ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çocuk koruma ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı.


Dinar Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantı Kaymakam Selami Kapankaya'nın başkanlığında yapıldı. Toplantıya Kaymakam Refiki Mehmet Miraç Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler ve ilgili daire amirleri katıldı. Toplantıda çocuk koruma ve kadına şiddetle mücadele de yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

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