Dinar'da dilenci operasyonu

Konuyla ilgili bilgi veren Dinar Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Hüseyin Sarı, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti. Sarı, “Başkalarından para veya yardım isteyen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, merhamet duygularından faydalanan ve bunu alışkanlık haline getiren dilencilerle mücadelemiz devam edecektir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz dilencilerin yardım istemesi konusunda dikkate almamalarını ve belediyemiz zabıta ekiplerimize bildirdikleri takdirde gereken işlemler ekiplerimiz tarafından yapılacaktır” dedi.