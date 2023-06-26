Dinar'da hububat hasadı başladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 300 bin dekar alanda hububat hasadı başladı.

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hasadın ilçeye bağlı Yaka köyünde başladığı kaydedildi. Açıklamada, “Bölgemizde yağışların bitmesi sonrasında hububat arazilerinde de olgunlaşma hızlanmaktadır. İlçemizde yaklaşık 300 bin dekar hububat arazisi bulunmakta olup hasat yapmak için nem ve olgunluk kontrolleri sonrası hareket edilmesi tavsiye edilir. Tüm üreticilerimize bol bereketli bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.