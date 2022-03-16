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Dinar'da lavanta fidan dikimi başladı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine kurulan Kadın Kültür Evleri Kooperatifi aracılığı üretilen lavanta ürünlerinin hammaddesi olarak kullanılacak olan fidanların dikimi başladı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine kurulan Kadın Kültür Evleri Kooperatifi aracılığı üretilen lavanta ürünlerinin hammaddesi olarak kullanılacak olan fidanların dikimi başladı.


Afyonkarahisar Dinar Kaymakamlığı tarafından kurulan Kadın Kültür Evleri Kooperatifi bünyesinde faaliyete geçen Dinarelli Lavanta Tesisleri'nde lavantadan üretilen kozmetik ürünleri başta olmak üzere, sabun, losyon, kolonya gibi kişisel bakım ürünleri Dinarelli markası ile satılmaya devam ediyor.


Ürünlerin hammaddesi olan lavantaların fidan dikimleri ise döneminin gelmesi ile kadınlar tarafından ekilmeye başlandı. Önceden belirlenen tarlalara kadınlar tarafından ekimi başladı. Ekimi yapılan lavanta fidanlarının ürünlerin hammaddesi olarak kullanılacağı gibi aynı zamanda yetiştirilecek fidelerin tüplü ve saksılı olarak yurt içi piyasada da satılacağı kaydedildi.


Öte yandan, kadınları fidan dikim alanında ziyaret eden Kaymakam Selami Kapankaya çalışanlara kolaylıkla diledi.

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