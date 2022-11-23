İhlas Haber Ajansı

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Dinar'da öğrenci servislerine yönelik polis denetimi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.


Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçenin muhtelif caddelerinde öğrenci servis araçları denetlendi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan 2 öğrenci servis aracına ceza yazıldı.


Denetimlerin eğitim ve öğretim dönemi boyunca aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

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