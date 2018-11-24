Dinar'da Öğretmenler Günü kutlandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş'ın Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başlayan kutlama programı Park Ala Konferans salonunda Fatih Ortaokulu'nun hazırladığı programla devam etti. Gerçekleşen kutlama programına; Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Merttürk, Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, “Öğretmenlerimizin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını artırmak, öğretmenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, emekli öğretmenleri saygı ile anmak ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlerde mesleklerinin yüceliği bilinci uyandırmak amacıyla, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 90 yıl önce millet mektepleri başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım 1928 günü, 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır” dedi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Öğretmenlerin Günlerini Kutladı

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya da, öğretmenlerin günlerini kutlayarak bir konuşma gerçekleştirdi. Kapankaya yaptığı konuşmasında, “Öğretmenlerimizin hem bizlerin hem de toplumun üzerinden silinmez izleri var. Öğretmenlerimiz bu toplumu aydınlatıyor. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyor. Dolayısıyla öğretmenlerimiz görevleri sınırları içerisinde görevlerini icra etmek uğruna Necmettin öğretmenimiz gibi Aybuke öğretmenimiz gibi onun öncesinde yeni eğitim uğrunda şehit olan toplumu aydınlatmak için giden öğretmenlerimiz canlarını feda etmişler hepsini saygıyla, şükranla ve rahmetle anıyorum hakları hiçbir zaman ödenmez. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum.” dedi.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ise, geleceğin teminatı olan gençlerin en iyi şekilde yetişmelerini sağlayan öğretmenlerin günlerini canı gönülden kutladığını, ifade ederek şöyle konuştu,

“24 Kasım öğretmenler günü aslında bir gün değil, yılın her günü öğretmenler günüdür. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bu çocuklarımızı yetiştiren geleceğe hazırlayan, geleceğimizin teminatı gençlerimize iyi eğitim ve öğretim veren değerli öğretmenlerimizin kutluyorum.24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutluyorum sağlık, sıhhat, huzur, barış içerisinde nice yıllara diyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından ise Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan, şiirler, orotoryo gösterileri ve koro gösterisi davetlilere sunuldu.

Kapanış bölümünde ise 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri takdim edildi