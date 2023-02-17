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Dinar'da yardım seferberliği devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde hayırseverler tarafından deprem bölgesi için bağışlanan büyük ve küçükbaş hayvanlar kesilerek depremzedelere gönderilmeye devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hayırseverler tarafından deprem bölgesi için bağışlanan büyük ve küçükbaş hayvanlar kesilerek depremzedelere gönderilmeye devam ediyor.


Dinar Kaymakamlığı tarafından depremzedeler için ilçede başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.


Dinar Kaymakamlığı koordinesinde devam eden yardım seferberliği kapsamında ilçede üreticilerinden bağış yapılan 70 küçükbaş 2 büyükbaş hayvanın depremzedelere kavurma yapılmak üzere kesimleri yapıldı. Kesimi yapılan hayvanlar ardından deprem bölgesine gönderilmek üzere tırlara yüklendi.

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