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Dinar'ın projesi Zafer Kalkınma Ajansınca desteklenecek

Afyonkarahisar’ın Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansının Eğitim Mali Destek Programı’na yönelik hazırladığı proje destekleme almaya hak kazandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansının Eğitim Mali Destek Programı'na yönelik hazırladığı proje destekleme almaya hak kazandı.


2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı'na (YENEP) sunulan projelerin değerlendirme sonuçları karara bağlandı. Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje destekleme almaya hak kazandı.


Projeye iştirakçi olarak, Dinar Belediyesi, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası, GÜRİŞ, ve Köylere Hizmet Götürme Birliği katıldı.


Dinar Belediyesi'nin destek verdiği projenin evraklarının imzalanmasının ardından Belediye Başkanı Nihat Sarı, “Projede emeği geçen idareci, öğretmen ve kurum çalışanlarını tebrik ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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