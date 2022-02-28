Dinarlı kahraman Yüzbaşı Şahin dualarla yad edildi

2 yıl önce Suriye İdlib'de gerçekleştirilen saldırıda şehit olan kahramanlardan Piyade Yüzbaşı Şehit Süleyman Şahin, şahadetinin yıl dönümünde baba evi olan Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gerçekleştirilen mevlid-i şerif programı ile yad edildi.

Piyade Yüzbaşı Şehit Süleyman Şahin'in şahadete yürümesinin seneyi devriyesinde baba ocağı olan Dinar ilçesi Sanayi Mahallesi'nde mevlid okutuldu. Programa Kaymakamımız Selami Kapankaya, şehit babası Mehmet Şahin ve protokol üyeleri katıldı. Sanayi Camii'nde okunan mevlidin ardından yemek ikramında bulunuldu.

“Dinar'a o gün sadece şehit değil, ikide gazi haberi ulaştı”

Programda konuşan ve aynı saldırıda gazi olan Dinarlı Uzman Çavuş Mümin Topbaş, komutanının acısının halen içinde olduğunu kaydederek, kendisine Allah'tan rahmet diledi.

Programa katılan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, 27 Şubat'ın Dinar için acı bir gün olduğunu ifade etti. Başkan Kumartaşlı, “Dinar'a o gün sadece şehit değil, ikide gazi haberi ulaştı. Şehidimizin seneyi devriyesinde onu Kur'an-ı Kerim ve dualarla andık” dedi.

Öte yandan, Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin evli ve iki çocuk babasıydı.