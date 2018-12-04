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Direkleri keserek çalan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da bir iletişim şirketine ait direkleri keserek çalan şahıs jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Afyonkarahisar'da bir iletişim şirketine ait direkleri keserek çalan şahıs jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesi Belce Mahallesi'nde bir telekomünikasyon şirketine ait direklerin çalındığını belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, 11 adet telefon direğinin kesilerek çalınması olayıyla alakalı 1 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma, sökülen telefon direklerini şirket yetkililerine teslim etti.

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