Direksiyon hakimiyetini kaybeden s?r?c? a?aca ?arpt?: 1 yaral?

Afyonkarahisar'?n ?uhut il?esinde seyir halinde bulunan otomobil s?r?c?s?n?n direksiyon hakimiyetini kaybederek a?aca ?arpmas? sonucu meydana gelen kazada 1 ki?i yaraland?.

Kaza, ?uhut Lisesi-?ak?r?z? k?y? istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere g?re, ?uhut Lisesinden ?ak?r?z? k?y? istikametine do?ru seyir halinde bulunan Mustafa S. y?netimindeki 20 HA 439 plakal? otomobil s?r?c?s?n?n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu a?aca ?arpt?. Meydana gelen kazada Mustafa S. yaraland?. Kazay? g?ren ?evredeki vatanda?lar?n emniyet g??leri ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ard?ndan olay yerine gelen ekipler ilk m?dahalenin ard?ndan yaral? Mustafa S.'yi ?uhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.