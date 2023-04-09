Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Türkiye savunma sanayiinde dünyada bir yıldızdır”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin İslam dünyasının sancaktarı olduğunu belirterek “Bugün Türkiye savunma sanayinde dünyada bir yıldızdır. 20 sene önce yüzde 80 dışa bağımlıydık. Şimdi tam tersi oldu. Yüzde 80 millilik oranına ulaştık. Türkiye bugüne kadar ki hamleleriyle dünyada yani enerji haritasında dünyanın merkezine oturdu. Hem de doğalgaz ve petrolü henüz yeterli olmamasına rağmen” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da kent merkezinde Hamidiye Mahallesi'nde verilen iftar programına katıldı. Oruçların açılmasının ardından vatandaşlara seslenen Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksaya saldırması sebebiyle bir burukluk yaşandığını hatırlattı. İsrail'i sert bir dille eleştiren Bakan Çavuşoğlu, “Filistin Dışişleri Bakanı'nı arayıp Türk milletinin desteğini ilettik. Aynı zamanda İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i aradım. Neymiş efendim ‘provokasyon' varmış. Mescid-i Aksa'da ibadet etmenin neresi provokasyon, dedik. Dolayısıyla Ramazan ayında bu zulme, bu şiddete bir an önce son vermelerini kendilerine de söyledik. Bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

“Yüzde 80 millilik oranına ulaştık”

Bakan Çavuşoğlu, 2023 yılının Türk milleti için gurur yılı olduğunu anımsattı. Bu yüzyılda özellikle savunma sanayiinde yıldız olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“İnşallah seçim geçsin depremin yaralarını hep beraber saralım. Cumhuriyetin 100. yılında hep beraber kutlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde cumhuriyetin ilk asrında cumhuriyete büyük eserler kazandırdık. Bu bize yetmez, cumhuriyetin 2. asrını Türkiye yüzyılı yapmamız lazım. Bugün Türkiye geldiği noktada barış için çaba sarf edebilen en önemli aktördür. Bugün Türkiye dünyada küresel sistemin yetersizliğine Birleşmiş Milletler'in (BM) yetersizliğine vurgu yapan aynı zamanda çözüm önerisi getirebilen ülkedir. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun arabuluculuk deyince akla ilk Türkiye gelir. Bugün Türkiye savunma sanayinde dünyada bir yıldızdır. 20 sene önce yüzde 80 dışa bağımlıydık. Şimdi tam tersi oldu. Yüzde 80 millilik oranına ulaştık.”

“Türkiye bugüne kadar ki hamleleriyle dünyada yani enerji haritasında dünyanın merkeze oturdu”

Türkiye'nin İslam dünyasının da sancaktarı olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, aynı zamanda Türkiye'nin dünyada küresel bir güç olduğunu anımsattı. Bakan Çavuşoğlu, “Maalesef ırkçılık İslam düşmanlığı dünyayı kasıp kavuruyor. Görüyorsunuz kutsal kitabımız Kuran'ı Kerime Türk Büyükelçiliklerinin önünde pervasızca saldırıyorlar. Neden? Türk Büyükelçiliğinin önünde Türk bayrağı ile beraber hedef alıyorlar. Onlar da biliyor ki İslam'ın sancaktarı da Türkiye'dir, Türk milletidir. 2021-2022 yılında Türk dünyasını Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleştirdik. Yani ilk asrımızı tamamlarken Türk dünyasını birleştirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı'na anayasal adıyla gözlemci oldu ve 16 Mart'ta ilk defa zirveye katıldı. Diğer tüm bayraklarla beraber. Bu birilerini rahatsız edebilir. Türkün yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak. İşte 21. asır cumhuriyetinde 2. asrı Türkiye yüzyılı olacak. Bu doğrultuda çalışacağız. Terörün teröristlerin her türlüsüyle mücadeleyi devam ettireceğiz. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKPC her türlü terör örgütü ile mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye bugüne kadar ki hamleleriyle dünyada yani enerji haritasında dünyanın merkeze oturdu. Hem de doğalgaz, petrolü daha henüz yeterli olmamasına rağmen. Cumhur İttifakı'nın tek gayesi Türk milletini ve Türkiye cumhuriyetini muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Başkaları ne düşünür, başkaları ne ister, hangi terör örgütleriyle müzakereler yapar onları millet görüyor” diye konuştu.