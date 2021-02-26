Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Afyonkarahisar'da

81 il müftüsü ile toplantı yapmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Cuma namazını Paşa Cami'inde eda etti.

Başkan Erbaş daha sonra Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Erbaş, özellikle Vali Bey'in önderliğinde eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile milletvekillerinin destekleriyle bu yıl Afyonkarahisar'da Aile Yılı'nın ilan edilmiş olması, geçen yıl da Sevgi Yılı olarak 2020 yılının değerlendirilmiş olmasının kendini çok sevindirdiğini söyledi. Erbaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizim sevgiye de çok ihtiyacımız var. Aile kurumumuzun ayakta kalması, değerlerimize bağlı aile yapımızı muhafaza edilmesi gerçekten çok önemli. Her hafta, her ay bir konunun, belirlenip onun bütün kurum temsilcileriyle müzakere edilmesi kar topu gibi sürekli bu güzelliklerin büyümesine vesile olacaktır. İl Müftülüğü ve İlçe Müftüleri diyoruz ki; biz bunun için varız. Ailemizin değerlerine bağlı olarak yetiştirmek, gençlere, çocuklara sahip çıkmak, milli manevi değerlerine bağlı, nesiller yetiştirmek. Bunun için varız. Bu varlığımızı ve vazifemizi de daha farkındalık içerisinde yerine getirmeye çalışmamıza da destek oluyor bu tür faaliyetler."

Erbaş buradaki açıklamasının ardından Afyonkarahisar Belediyesi'ni ziyaret etti.