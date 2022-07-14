DKMP bayram boyunca denetimi elden bırakmadı

DKMP ekipler Kurban Bayramı boyunca sorumluluk alanlarındaki tabiat parklarından denetim yaptı. Ekipler özellikle ateş yakılması ve çevrenin temiz tutulması konusunda ziyaretçileri uyararak gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Ekiplerin denetimlerinden memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar ise tabiat parkları ve ormanlara daha fazla sahip çıkılması gerektiğini belirttiler.