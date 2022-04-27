DKMP ekipleri öğrencilere eğitim verdi

Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarafından öğrencilere biyoçeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılık eğitimi verildi.

DKMP ekiplerinin kentte başlattığı eğitim çalışmaları devam ediyor. Ekipler son olarak merkeze bağlı Büyük Kalecik beldesinde ortaokulu öğrencilerine yönelik tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılık eğitimi verdi. 150 öğrencinin katıldığı eğitim çalışması sunumlar eşliğinde yapılırken, çalışmaya öğretmenler ve okul idarecileri de katıldı.