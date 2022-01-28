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DKMP ekipleri protokol üyeleriyle yaban hayvanlarına yem bıraktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5.

Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından Sinanpaşa ilçesinde yaban hayvanları için ot ve buğday bırakılarak yemleme çalışması yapıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Sinanpaşa ilçesindeki Çiğiltepe mevkiine 800 kilo balya ot ve 250 kilo buğday bıraktı. Yaban hayvanları için gerçekleştirilen yemleme çalışmasına


Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topçu, DKMP Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil, Afyonkarahisar İl Şube Müdürü Selçuk Öcal ve kurum yöneticileri katıldı.

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