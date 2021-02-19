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DKMP ekipleri yaban hayatı için yemleme çalışması yaptı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5.

Bölge Afyonkarahisar Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizli ile birlikte Afyonkarahisar'da yaban hayatı yemleme çalışması yapıldı.


Ekipler Denizli'nin Çivril ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı ile Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü ile Karamık Göleti çevresindeki yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı. Kar yağışı ile birlikte soğuk havaların etkili olduğu bölgelerde ekipler yılki atları başta olmak üzere diğer yaban hayvanları için bölgeye ot, saman ve et bıraktı. Yemleme çalışmasında çok sayıda ekibin görev yaptığı öğrenildi.

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