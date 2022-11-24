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DKMP Sandıklı Şefliği idari binasında onarım çalışmaları devam ediyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5.

Bölge Müdürlüğünün Sandıklı Şefliği idari binasında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.


DKMP'nin Sandıklı Şefliği binasında başlatılan bakım ve onarım çalışmalarını inceleyen Bölge Müdürümüz Şahin Çılgın ve beraberindeki heyet yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalar çerçevesinde binanın iç ve dış onarımı büyük bir titizlikle sürüyor. Binadaki inşaat çalışmalarının bir an önce tamamlanması özellikle Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Akdağ Tabiat Parkı'nın korunması ve geliştirilmesi noktasında büyük önem arz ediyor.

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